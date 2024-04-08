İsrail: Han Yunus'tan Refah'a saldırıya hazırlık amacıyla çekildik

İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, ordunun arkasında büyük bir yıkım bıraktığı Gazze'nin güneyindeki Han Yunus'tan, saldırılardan kaçan 1,5 milyon kişinin sığındığı güneydeki Refah’a saldırıya hazırlık amacıyla çekildiğini açıkladı.

İsrail: Han Yunus'tan Refah'a saldırıya hazırlık amacıyla çekildik

İsrail medyasında yer alan haberlere göre, Gallant, ülkesinin insanlık felaketine yol açtığı Gazze’deki saldırılarına ilişkin açıklama yaptı.

Gallant, Han Yunus'ta "Hamas'ın askeri olarak işlevinin sona erdiğini" iddia ederek, İsrail askerlerinin bölgeden çekildiğini söyledi.

Gallant ayrıca, İsrail ordusunun yaklaşık dört aydır kara saldırısına devam ettiği ve arkasında büyük yıkım bıraktığı Gazze'nin güneyindeki Han Yunus'tan çekilmesinin saldırılardan kaçanların sığındığı Refah'a saldırıya "hazırlık amacıyla" gerçekleştiğini belirtti.

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