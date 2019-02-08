banner1002
Haftalık yatırım araçları teknik analizi
Haftalık yatırım araçları teknik analizi
Mutlu: Macron, gündem değiştirmek istiyor
Mutlu: Macron, gündem değiştirmek istiyor
Avrupa’da Macron’a 'soykırım' protestoları!
Avrupa’da Macron’a 'soykırım' protestoları!
Ziraat Bankası'ndan kredi açıklaması
Ziraat Bankası'ndan kredi açıklaması

İsrail hapishanesinde bir Filistinli tutuklu daha hayatını kaybetti

İsrail hapishanesindeki Filistinli tutuklunun henüz bilinmeyen bir nedenle yaşamını yitirdiği bildirildi.

İsrail hapishanesinde bir Filistinli tutuklu daha hayatını kaybetti

İsrail hapishanesindeki Filistinli tutuklu Yasir Hamid Eştiyye (36), henüz bilinmeyen bir nedenle yaşamını yitirdi.

Filistinli Esirler Cemiyetinden yapılan yazılı açıklamaya göre Eştiyye, 2009 yılından bu yana tutulduğu Eshel Hapishanesi'nde bugün hayatını kaybetti.

Açıklamada, ömür boyu hapis cezasına mahkum edilen Hamid'in ölüm nedenine ilişkin ise herhangi bir bilgi yer almadı.

İsrail makamlarından da Eştiyye'nin ölüm nedenine ilişkin henüz bir açıklama yapılmazken, İsrail basını hapishane yetkililerinin Filistinli tutukluyu baygın halde bulduğunu, kalp masajı yapıldığını ancak kurtarılamadığını yazdı.

Yasir Hamid Eştiyye, bu hafta İsrail hapishanelerinde hayatını kaybeden ikinci Filistinli tutuklu oldu.

İsrail'in güneyindeki Rimon Hapishanesi'nde tutulan 51 yaşındaki Gazzeli Faris Barud (51) da sağlık durumunun kötüleşmesinin ardından kaldırıldığı hastanede çarşamba günü hayatını kaybetmişti.

Filistin resmi kaynaklarına göre, İsrail hapishanelerinde 430'u idari tutuklu, 270'i çocuk olmak üzere yaklaşık 6 bin Filistinli tutuklu bulunuyor.


Kaynak: AA
Etiketler; #israil #filistin
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.