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İsrail hapishanesinde Filistinli Vasim Abdulmecid Şelalide şehit oldu

Filistinli Esirler Cemiyeti, İsrail hapishanesinde tutuklu bulunan Vasim Abdulmecid Şelalide'nin şehit olduğunu açıkladı.

İsrail hapishanesinde Filistinli Vasim Abdulmecid Şelalide şehit oldu

Filistinli Esirler Cemiyeti'nden yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in güneyindeki Er-Remle hapishanesinde tutuklu bulunan Vasim Abdulmecid Şelalide'nin (28) şehit olduğunu belirtti.

Açıklamada, işgal altındaki Batı Şeria'nın güneyindeki el-Halil kentinin Sa'ir belde sakini olan ve 4 çocuk babası Şelalide'nin şehit olduğu haberinin ailesine telefonla verildiği aktarıldı.

Şelalide'nin ölüm nedeninin henüz bilinmediği ve ayrıntılı bilgiye ulaşılamadığı bilgisi paylaşıldı.

Şelalide'nin bu yılın başından beri İsrail hapishanelerinde şehit olan 4'üncü tutuklu olduğu belirtilen açıklamada, ölümünden İsrail makamlarının sorumlu olduğu vurgulandı.

Öte yandan, şehidin amcası Eşref Şelalide'nin de, yeğeninin ölümünden İsrail makamlarını sorumlu tuttu.

Eşref Şelalide, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Vasim güçlü bir yapıya sahipti, herhangi bir hastalığı yoktu. Henüz ölüm sebebini ve buna yol açan durumları bilmiyoruz." diye konuştu.

Şelalide, 2015 yılında el-Halil kentinde Geva Binyamin (Adam) yerleşim yerine yakın bir yerde silah bulundurma suçundan tutuklanarak 7 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.


Kaynak: AA
Etiketler; #filistin #israil #vasim abdulmecid şelalide
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