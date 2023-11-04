İsrail Hastaneleri ve Okulu Vurdu!

Filistin güçlerinin şiddetli direnişi karşısında büyük kayıp veren İsrail hava saldırılarıyla sivil hedefleri vurmaya devam ediyor. İsrail dün gece bir çocuk hastanesinin çevresiyle el-Vefa Hastanesi'nin ana elektrik jeneratörünü vurdu. Çok sayıda evi de bombalarla yerle bir etti.

İsrail Hastaneleri ve Okulu Vurdu!
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Filistin güçlerinin şiddetli direnişi karşısında büyük kayıp veren İsrail hava saldırılarıyla sivil hedefleri vurmaya devam ediyor. İsrail Gazze Şeridi'nde sivillerin yaşadığı evleri, okul ve hastaneleri hedef aldı.

İsrail Nasr Çocuk Hastanesini vurdu. Savaş uçaklarının girişini bombaladığı Nasr Çocuk Hastanesinde ölen ve yaralananların olduğu bildirildi. el-Vefa Hastanesi'nin ana elektrik jeneratörü ise İsrail bombardımanı sonrası hizmet dışı kaldı.

İsrail ayrıca Cibaliye Kampı'ndaki evleri yıkılan Filistinlilerin sığındığı Birleşmiş Milletler'e ait okulu da vurdu. Görüntülerde okula sığınanların yaralıları taşıdıkları ve panik halinde kaçışları görülüyor.

İsrail Gazze'de Çocuk Hastanesini Vurduİsrail Gazze'de Çocuk Hastanesini VurduDünya

Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

# israil # gazze
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