İsrail hava sahası sivil uçuşlara açıldı

İsrail, İran'ın dün gece başlattığı saldırı dolayısıyla kapattığı hava sahasını sivil uçuşlara yeniden açtı. Tel Aviv'deki Ben Gurion Uluslararası Havalimanı'nda da uçuşlar yeniden başladı.

İsrail hava sahası sivil uçuşlara açıldı
Editör: Yasin Kerim Aşan
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İran, İsrail'in Şam'daki konsolosluk binasına 1 Nisan'da düzenlediği hava saldırısına misillemede bulundu. İran, gece saatlerinde İsrail'e yüzlerce kamikaze insansız hava aracı, balistik ve seyir füzesiyle saldırı başlattı. İran'ın saldırısı neticesinde çok sayıda hedef vuruldu.

İSRAİL HAVA SAHASINI YENİDEN AÇTI

İsrail, dün gece İran'dan başlatılan insansız hava araçları (İHA) saldırısı nedeniyle kapattığı hava sahasını sivil uçuşlara yeniden açtı.

İsrail kamu yayın kuruluşu KAN'da yer alan habere göre, İsrailli yetkililer, İHA saldırıları nedeniyle 7 saat kapalı kalan hava sahasının sivil havacılık trafiğine açıldığını belirtti.

Tel Aviv'deki Ben Gurion Uluslararası Havalimanı'nda da uçuşlar yeniden başladı.

Dünya genelinde sivil havacılık trafiğini takip eden "Flight Radar 24" internet sitesi de (05:15 GMT) saatiyle İsrail hava sahası üzerinden çok sayıda uçağın geçiş yaptığını gösterdi.

Ancak, birçok havayolu rota olarak hala Kuzey Sina ve Türk hava sahası üzerindeki hava koridorlarını kullanıyor.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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