İsrail hükümetinde çatlak: "Ulusal mağlubiyetin bir parçası olmayacağız"

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun, ABD Başkanı Donald Trump’ın Gazze Şeridi’nde ateşkes ve kalıcı barış planına olumlu yaklaşması, hükümette krize yol açtı.

İsrail Maliye Bakanı Bezalel Smotrich, Netanyahu’nun İsrail Savunma Kuvvetleri’nin (IDF) Gazze işgalini sonlandırma kararını kabul etmesini eleştirerek, “Başbakan Netanyahu’nun saldırıları sonlandırma ve müzakere yürütme kararı ciddi bir hatadır” dedi.

Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben Gvir de sert açıklamalarda bulundu. Ben Gvir, “Eğer rehineler serbest bırakıldıktan sonra Hamas varlığını sürdürmeye devam ederse Otzma Yehudit hükümetten ayrılacaktır. Biz, ebedi bir utanç olacak bir ulusal mağlubiyetin parçası olmayacağız” ifadelerini kullandı.

Netanyahu’nun Trump’ın planına desteği sürerken, hükümet içindeki koalisyon ortaklarının sert çıkışları dikkat çekti.