İsrail hükümetinde peş peşe istifalar: Koalisyon dağılma noktasında

Zorunlu askerlikten muaf tutulmak isteyen Ultra Ortodoks Yahudileri temsil eden partiler, yasa tasarısının meclise sunulmaması üzerine Netanyahu hükümetinden çekilmeye başladı. Koalisyonun çoğunluğu tehlikeye girdi.

Ebrugül Müezzinoğlu Ebrugül Müezzinoğlu
İsrail hükümetinde peş peşe istifalar: Koalisyon dağılma noktasında
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İsrail’de Degel HaTorah Partisi’nin ardından Agudat Israel Partisi üyeleri de hükümetten istifa etti. İstifaların gerekçesi, Ultra Ortodoks Yahudileri (Haredi) askerlikten muaf tutacak yasa tasarısının mecliste gündeme getirilmemesi oldu.

DOĞRUDAN İSTİFA EMRİ

Agudat Israel Partisi'nden “Kudüs İşleri ve Yahudi Mirası Bakanı” Meir Porush, Degel HaTorah’ın ardından, Birleşik Tevrat Yahudiliği ittifakını oluşturan tüm üyelerin koalisyondan çekileceğini açıkladı. Porush, İsrail Meclisi Dışişleri ve Savunma Komitesi Başkanı Yuli Edelstein tarafından hazırlanan yeni taslağın Haredi hahamlarının taleplerini karşılamadığını, hahamların doğrudan istifa emri verdiğini belirtti.

İsrail devlet televizyonu KAN, istifaların 48 saat içinde yürürlüğe gireceğini ve Edelstein ile görüşmelerin sürdüğünü aktardı. Başbakan Binyamin Netanyahu'nun koalisyonu korumak için yoğun temaslarda bulunduğu bildirildi.

68 SANDALYELİ ÇOĞUNLUĞU 61’E DÜŞECEK

Haredi partilerden sadece Şas Partisi’nin hükümette kaldığı, onun da önümüzdeki hafta içinde çekileceği ifade ediliyor. Birleşik Tevrat Yahudiliği üyelerinin tamamen istifa etmesi halinde Netanyahu’nun 68 sandalyeli çoğunluğu 61’e düşecek. İsrail Meclisi’nde toplam 120 sandalye bulunuyor.

KOALİSYON ÇÖKECEK

Eğer Şas Partisi de istifa ederse hükümet, salt çoğunluk olan 61 sandalyenin altına düşecek ve koalisyon çökecek.

İsrail yasalarına göre, 18 yaşını geçen her birey için zorunlu askerlik hizmeti uygulanıyor. Ancak Haredilerin askerlikten muaf tutulması yıllardır tartışma konusuydu. 7 Ekim 2023’te başlayan Gazze operasyonunun ardından Haredilerin askere alınması kamuoyunun gündemine girmişti.

İsrail Yüksek Mahkemesi, 25 Haziran 2024’te aldığı kararla Haredi erkeklerin muaf tutulmasının yasal dayanağı olmadığını belirterek askerlik yükümlülüğünün uygulanmasına hükmetmişti. Hükümetin yaklaşık 80 bin Haredi erkekten 24 binine celp gönderdiği, geri kalanlar için de temmuz itibarıyla askerlik sürecinin başlatılacağı bildirildi.

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