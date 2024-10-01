İsrail hükümetinden saldırılarla ilgili yeni karar! "Bir sonraki aşama" onaylandı

İsrail'de hükümet ve güvenlik kabinesi saatler süren önemli bir görüşme gerçekleştirdi. İsrail'deki Maariv gazetesinin haberine göre, hükümet ve güvenlik kabinesi, görüşmelerin ardından Lübnan'a saldırılarda "bir sonraki aşamayı" onayladı.

Yedioth Ahranot gazetesinin haberine göre, bazı bakanlar ABD'nin Lübnan'da kara işgaline ilişkin paylaştığı bilgilerden duyduğu rahatsızlığı dile getirdi.

İsrail devlet televizyonu KAN'ın haberine göre, bakanlara Lübnan'daki duruma ilişkin yorum yapmaktan kaçınmaları uyarısı yapıldı.

SINIRDA ASKERİ HAREKETLİLİK ARTIYOR

Lübnan sınırındaki İsrail ordusunun askeri hareketliliği ise devam ediyor.

Lübnan tarafına İsrail ordusunun attığı aydınlatma fişekleri yaklaşık 40 kilometre mesafedeki Hayfa'da yüksek noktalardan görülebiliyor.

İsrail ordusunun, sınırın Lübnan tarafındaki beldeleri yoğun topçu atışına tutuğu bildiriliyor. İsrail savaş uçaklarının bölgede uçuşunun sesleri de duyuluyor.