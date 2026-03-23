"İsrail için ölmek istemiyoruz!" Amerikan ordusu karıştı

ABD Başkanı Donald Trump’ın Orta Doğu’ya binlerce ek denizci ve asker sevk etme talimatı, Amerikan ordusu içerisinde beklenmedik bir direnç ve moral bozukluğuyla karşılaştı. İran’a yönelik operasyonların dördüncü haftasına girilirken, aktif görevdeki personel ve rezervistler arasında stratejik belirsizlik ve İsrail’in hedefleri doğrultusunda savaşma zorunluluğu ciddi bir hoşnutsuzluk yaratıyor. HuffPost tarafından yapılan mülakatlar; yetersiz koruma planları ve Amerikan askerlerinin "siyasi piyon" olarak kullanıldığı düşüncesinin ordu içindeki çatlağı büyüttüğünü ortaya koyuyor.

VİCDANİ RET BAŞVURULARINDA %1000 ARTIŞ

Aydınlık'a göre, savaşın başlamasından bu yana Amerikan ordusunda görev yapan personelin "Vicdan ve Savaş Merkezi" (Center on Conscience and War) gibi kuruluşlara başvurularında devasa bir artış gözlemleniyor. Kurum yetkilileri, Mart ayında başvuruların %1000 oranında arttığını ve her gün yeni askerlerin vicdani ret süreçleri hakkında bilgi almak için kendilerine ulaştığını belirtiyor. 20 yıllık hizmet süresi olan bazı rezervistler, kariyerleri boyunca hiç bu kadar çok askerin "İsrail için ölmek istemiyoruz" diyerek ordudan ayrılma yolları aradığına tanık olmadıklarını ifade ediyor.

Askerler arasındaki huzursuzluğun en büyük tetikleyicilerinden biri, 28 Şubat'ta İran’ın Minab kasabasındaki bir okula düzenlenen ve 175 kişinin ölümüyle sonuçlanan saldırı oldu. Pentagon’un sorumluluğu olabileceği değerlendirilen bu olay, birçok asker için kırılma noktası teşkil etti.

Özellikle genç askerlerin, ABD’nin Orta Doğu’daki rolüne ve İsrail ile kurulan askeri ortaklığın etik sonuçlarına dair artan şüpheleri, cephedeki moral seviyesini aşağı çekiyor. Birçok asker, hiçbir stratejik faydası olmayan ve kötü planlanmış bir çatışmada hayatlarını riske attıklarına inanıyor.

YÖNETİME DUYULAN GÜVEN AZALIYOR

Ordu içindeki tepkiler sadece dış politika ile sınırlı kalmıyor; Savunma Bakanı Pete Hegseth’in ordu içerisindeki çeşitlilik programlarını kısıtlaması ve akademik iş birliklerini iptal etmesi de personeli rahatsız ediyor. Askerler, yönetimin kendilerini birer "siyasi oyuncağa" dönüştürdüğünü ve eğitim seviyelerinin düşürülerek sadece savaşan araçlar haline getirilmek istendiklerini savunuyor.

Deneyimli subaylar, mevcut durumun Irak ve Afganistan gibi uzun süreli ve maliyetli bir bataklığa dönüşebileceği konusunda ciddi uyarılarda bulunuyor.