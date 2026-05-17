İsrail için savaş çıkartmanın ekonomik bedeli ağır oldu: Ekonomide küçülme

İsrail Merkez İstatistik Bürosu tarafından yayımlanan güncel rapor, iki çeyrektir devam eden ekonomik büyümenin sona erdiğini tescilledi. 2025 yılının son çeyreğinde yüzde 2,9 oranında büyüme kaydeden ülke ekonomisi, 2026'nın ilk üç ayında yıllık bazda yüzde 3,3 oranında küçüldü. Raporda, bu keskin daralmanın ana kaynağının mart ve nisan aylarında İran’a karşı yürütülen savaş operasyonları olduğu vurgulandı.

ASKERİ HARCAMALAR TIRMANIRKEN TÜKETİM DURMA NOKTASINDA

Savaşın etkisi sadece genel büyüme rakamlarında değil, halkın harcama kapasitesinde de net bir şekilde hissedildi. Rapordaki diğer kritik veriler ise şöyle:

Özel tüketim harcamaları: Yıllık bazda yüzde 4,7 oranında düştü.

Askeri harcamalar: Savaşın gerekliliğiyle yıllık bazda yüzde 9 oranında artış gösterdi.

Ticari üretim: Geçen yılın son çeyreğindeki yüzde 5,4’lük artışın ardından bu dönemde yüzde 3,1 geriledi.

GSYİH düşüşü: Gayri Safi Yurtiçi Hasıla, bir önceki çeyreğe kıyasla yıllık bazda yüzde 4,5 düşüş sergiledi.

TOPLAM MALİYET 120 MİLYAR DOLARI BULDU

Ekonomi gazetesi "Globes"un analizine göre, gerçekleşen bu daralma piyasa tahminleriyle örtüşse de 2025'in ikinci yarısında yakalanan toparlanma umutlarını tamamen söndürdü.

Maliyet tablosu ise oldukça karanlık seyrediyor. İsrail Merkez Bankası’nın verilerine göre, Ekim 2023’ten bu yana sürdürülen saldırıların toplam maliyeti 350 milyar şekele (yaklaşık 120 milyar dolar) ulaştı. Maliye Bakanlığı ise sadece İran’a yapılan son saldırıların askeri ve sivil maliyetinin 35 milyar şekel (yaklaşık 12 milyar dolar) olduğunu açıkladı.