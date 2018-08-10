İsrail ile Filistinli gruplar arasında ateşkes sağlandı. Ateşkes görüşmelerine Mısır'ın arabuluculuk yaptığı açıklandı.

İsrail ve Filistin arasında ateşkes sağlandığı açıkladı.



Gazze'ye yönelik Çarşamba günü başlayan bombardıman ateşkes ile sona erdi.



İsrail'in Gazze Sınır hattına yönelik bombardımanlarında 8'den fazla Filistinli yaşamını yitirdi, 15'den fazla Filistinli yaralandı.



Saldırıların başladığı günden bu yana İsrail uçakları 150'tan fazla noktayı vurdu.



İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, Gazze'den de 180 roket atıldığı belirtildi.



Açıklamada, Gazze Şeridi’nden fırlatılan roketlerden 30’unun "Demir Kubbe" hava savunma sistemiyle düşürüldüğü, diğerlerinin ise İsrail bölgelerindeki açık alanlara düştüğü kaydedildi.





ulusal.com.tr