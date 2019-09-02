İsrail'in Lübnan'da Hizbullah hedeflerine yaptığı SİHA'lı saldırıların ardından sınırda gerilim tırmandı. İki taraf da birbirine saldırılar düzenledi. Lübnan Başbakanı Refik Hariri uluslararası toplumu göreve çağırdı. Hariri, çatışmalar büyümeden müdahale çağrısında bulundu.

Güney Lübnan'da tansiyon yükseliyor.



İsrail Güney Lübnan'da Hizbullah hedeflerini vurdu.



İsrail, geçen hafta Lübnan'ın başkenti Beyrut'un güneydeki Dahya banliyösünde Hizbullah hedeflerine 2 insansız hava aracı ile saldırı düzenlemişti.



Hizbullah ise tarafından İsrail'in kuzeyindeki bir üsse ve askeri araçlara 3 tanksavar füzesiyle saldırmıştı.



İsrail ordusundan yapılan açıklamada Hizbullah'ın saldırısına yanıt olarak Güney Lübnan'daki Hizbullah hedeflerine topçu saldırısı düzenlediği kaydedildi.



Lübnan ordusu ise İsrail güçlerinin, sınırın Lübnan tarafında yer alan Marun er-Ras, Aytaron ve Yaron beldelerine onlarca havan topu attığını açıkladı.



Lübnan Başbakanı Saad el-Hariri, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ve Fransa Cumhurbaşkanlığı Müsteşarı Emmanuel Bone ile telefonda görüştü.



Hariri, Hizbullah örgütü ile İsrail arasında yaşanan karşılıklı gerginliğin önüne geçilmesi için uluslararası toplumun müdahalesini istedi.



Ülkenin güneyinde konuşlu Birleşmiş Milletler Geçici Görev Gücünün de, gerginliğin önüne geçmek üzere ilgili taraflarla temaslar kurduğu kaydedildi.





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