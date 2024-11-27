İsrail ile Lübnan arasındaki ateşkes başladı! İşte ateşkes antlaşmasının ayrıntıları

İsrail, yok etme hedefi koyduğu Hizbullah ile ateşkes anlaşması yapmak zorunda kaldı. Ateşkes, Lübnan saatiyle 4’te başladı. Buna göre, İsrail 60 gün içinde sınırlı olarak girebildiği Lübnan’ın güneyinden çekilecek. Hizbullah ise Litani Nehri’nin kuzeyine geçecek.

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İsrail ile Lübnan arasındaki ateşkes başladı! İşte ateşkes antlaşmasının ayrıntıları
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İsrail, 3. kez Hizbullah kalesine tosladı. Tel Aviv, ortadan tamamen kaldırmayı hedeflediği Hizbullah ile ateşkes anlaşması yapmak durumunda kaldı.

Daha önce 2000 ve 2006 yıllarında çıkan savaşlarda Hizbullah’a yenilen İsrail, 30 Eylül 2024’te Lübnan’a karşı başlattığı kara operasyonunda da başarıya ulaşamadı.

ATEŞKES ANTLAŞMASININ AYRINTILARI

İsrail ile Hizbullah arasındaki ateşkesi ABD ve Fransa dünya kamuoyuna duyurdu. Lübnan saatiyle 04.00’te başlayan ateşkese göre, İsrail son iki ayda ele geçirmeye çalıştığı bölgelerden çıkarak kendi sınırlarının içine çekilecek.

Hizbullah ise Litani Nehri’nin kuzeyine geçecek. Litani nehri ile İsrail arasında kalan bölgeye Lübnan ordusuna bağlı 5 ile 10 bin arasında asker konuşlanacak. ABD ise bölgeye asker konuşlandırmayacak.

Anlaşma kapsamında Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin 1701 sayılı kararı uygulanacak. Karara göre, Lübnan'daki söz konusu grupların yeniden silahlanmasını önlemek için, Lübnan'a herhangi bir silah satışı veya Lübnan içinde silah üretimi Lübnan hükümeti tarafından denetlenecek.

Basında yer alan diğer bir iddiaya göre de, ABD, Hizbullah'ın anlaşmayı ihlal ettiği tespit edilirse İsrail'e yeniden saldırma hakkı tanıyan bir taahhütte bulundu. Ancak bu başlığın anlaşma metninde olmadığı belirtildi.

NETANYAHU'DAN ATEŞKESLE İLGİLİ AÇIKLAMA

Ateşkes anlaşmasını güvenlik kabinesine onaylatan İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu, konuyla ilgili açıklamalar yaptı. Hamas’ı yok etmeye yoğunlaşacaklarını öne süren Netanyahu, Hizbullah’ın kabiliyetlerine ağır darbe vurduklarını savundu.

“Ateşkes anlaşması, artık İran tehdidine odaklanacağımız anlamına geliyor” diyen Netanyahu, İran’ın nükleer silah elde etmesini engelleyecekleri iddiasında bulundu.

HİZBULLAH'TAN ATEŞKESLE İLGİLİ AÇIKLAMA

Hizbullah Siyasi Konseyi Başkan Yardımcısı Mahmud Kamati de “Bizi aldatmaya alıştığı için Netanyahu’nun kararlılığından şüpheliyiz” açıklaması yaptı. Kamati, anlaşmayla Netanyahu’nun tuzağına düşmeyeceklerini vurguladı.

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