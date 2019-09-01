İsrail ile Lübnan Hizbullahı arasında çatışmalar yaşandı. Hizbullah, Avivim askeri üssüne düzenlediği saldırıda üst düzey bir İsrailli askeri öldürdüğünü iddia etti. Bu iddiayı yalanlayan İsrail ise Lübnan'ın güneyine hava saldırıları düzenledi.

İsrail ile Lübnan Hizbullahı arasında şiddetli çatışmalar yaşandı.



İlk gelişme İsrail ordusunun Lübnan'daki meşe ormanlarına yangın bombası atması oldu.



Lübnan resmi haber ajansı LNA'nın haberine göre, İsrail askerleri kaçak geçişi önlemek için Lübnan'ın güneyindeki 2 ormanlık alana yangın bombaları attı. Çıkan yangınlar, yerel halk tarafından söndürüldü.



Bu gelişmenin ardından Lübnan'dan İsrail tarafına tanksavar atışları yapıldı.



İsrail ordusundan yapılan açıklamada, Avivim bölgesindeki askeri üs ve araçlara tanksavar atışları yapıldığı belirtildi.



İsrail ordusu, atışların yapıldığını iddia ettiği bölgeleri vurdu. İsrail basını da Lübnan sınırına 4 kilometre mesafedeki bölgelerde sığınakların açıldığını, halka evlerinde kalmaları çağrısı yapıldığını duyurdu.



İsrail, saldırılarda can kaybı olup olmadığına ilişkin bilgi vermedi. Hizbullah ise etkisiz hale getirilen askeri araçta ölü ve yaralılar olduğu bilgisini paylaştı.



İsrail Savunma Bakanlığı'ndan "Hizbullah'ın saldırısı yanıtsız kalmayacak" açıklaması geldi. Bu açıklamanın hemen ardından Lübnan'ın güneyine hava saldırısı düzenlendi. Üst düzey bir İsrailli komutanın öldüğü iddia edilen çatışmalarla ilgili İsrail medyasına yayın yasağı getirildi.



25 Ağustos gecesi Beyrut'un güneyinde İsrail'e ait 2 İHA düşmüştü. Hizbullah Genel Sekreteri Hasan Nasrallah "Olayın kamikaze İHA ile yapılan bir saldırı olduğunu" açıklamıştı. İsrail'in aynı gece Suriye'nin başkenti Şam yakınlarındaki bazı hedefleri de vurmuştu.



İsrail, 26 Ağustos gecesi de Lübnan'ın doğusundaki Beka bölgesinde bulunan Filistin Halk Kurtuluş Cephesine ait mevzileri hava saldırısıyla vurmuştu.