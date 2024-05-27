İsrail ile Mısır arasında Refah Sınır Kapısı yakınında çatışma çıktı

İsrail ile Mısır askerleri arasında Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah Sınır Kapısı yakında çatışma yaşandığı duyuruldu.

İsrail ile Mısır arasında Refah Sınır Kapısı yakınında çatışma çıktı
Son Güncelleme:

İsrail ordusundan yapılan açıklamaya göre, Refah Sınır Kapısı'nda Mısır askerleri ile İsrail askerleri arasında çatışma yaşandı.

Açıklamada, olayın soruşturulduğu ve Mısır tarafıyla diyalogun devam ettiği vurgulandı.

Öte yandan İsrail basını, çatışmada bir Mısır askerinin öldüğünü ileri sürdü.

Olaya ilişkin Mısır makamlarından henüz açıklama yapılmadı.

İsrail ordusu, 6 Mayıs'ta yaptığı açıklamada, zorla yerinden edilmiş Filistinlilerin sığındığı Refah'ın doğusundaki bazı mahallelerin boşaltılması uyarısında bulunmuştu.

Bunun ardından 7 Mayıs'ta İsrail ordusu, Gazze'nin Refah bölgesine kara saldırısı başlatarak Mısır'la olan sınır kapısının Gazze tarafını ele geçirdiğini duyurmuştu.

İşte Türkiye'nin nüfusu! En az nüfusa sahip il...İşte Türkiye'nin nüfusu! En az nüfusa sahip il...Yurt
# mısır # refah
Çok Okunanlar
Elinde altın olanlar, altın alacak dikkat! Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş'ten uyarılar!
Elinde altın olanlar, altın alacak dikkat! Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş'ten uyarılar!
3 yıl önce 10 bin TL yatırım yapsaydınız bu gün ne kadar olurdu? Çok şaşıracaksınız
3 yıl önce 10 bin TL yatırım yapsaydınız bu gün ne kadar olurdu? Çok şaşıracaksınız
Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nin ana başlıkları
Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nin ana başlıkları
Altın fiyatları için senaryo değişti: "Sinyaller vermeye başladı"
Altın fiyatları için senaryo değişti: "Sinyaller vermeye başladı"
İşte Türkiye'nin nüfusu! En az nüfusa sahip il...
İşte Türkiye'nin nüfusu! En az nüfusa sahip il...
Öne Çıkanlar Kassam Tugayları keskin nişancısı İsrail askerini not ala ala vurdu! Kassam Tugayları keskin nişancısı İsrail askerini not ala ala vurdu! Mersin'deki kazada ölenlerin kimliği belirlendi Mersin'deki kazada ölenlerin kimliği belirlendi