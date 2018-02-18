"İşgalcilerin tüm Gazze Şeridi bölgelerini hedef alması ve birçok direniş mevzisine ulaşan saldırıların boyutu, onların gerginliği tırmandırma niyetlerini yansıtıyor"

Filistin'deki farklı grupları bünyesinde barındıran Ulusal ve İslami Güçler, İsrail'in Gazze'ye yönelik askeri saldırılarının "gerginliği tırmandırma niyetini" yansıttığını bildirdi.

Hamas, Fetih, İslami Cihad Hareketi, Filistin Halk Kurtuluş Cephesi (FHKC) ve Filistin Demokratik Halk Kurtuluş Cephesi'nin (FDHKC) de aralarında bulunduğu farklı grupları çatısı altıda toplayan Ulusal ve İslami Güçler, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarıyla ilgili yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, "İşgalcilerin tüm Gazze Şeridi bölgelerini hedef alması ve birçok direniş mevzisine ulaşan saldırıların boyutu, onların gerginliği tırmandırma niyetlerini yansıtıyor." ifadesine yer verildi.



Gazze'deki halka ve direnişe yönelik gerginliği tırmandırmanın sonuçlarından tamamen İsrail'in sorumlu olduğu belirtilen açıklamada, şu görüşlere yer verildi:

"Filistin halkı toprakları için direnmeye devam edecek ve düşman saldırıları onu korkutamayacak. Filistin direnişi görevini bırakmayıp, topraklarını savunma ve gelecek tüm saldırıları püskürtme konusunda sorumlulukla hareket edecektir."

İsrail ordusu, dün Gazze'nin güneyinde İsrail'e ait devriye görevi yürüten askeri aracın geçişi sırasında bombanın infilak etmesi sonucu 4 askerin yaralandığını bildirmişti. Bu olay üzerine İsrail savaş uçakları ve topçu birlikleri, Gazze'de Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugaylarına ait mevzilere yönelik saldırılar gerçekleştirmişti.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra, bugün yaptığı yazılı açıklamada, İsrail savaş uçakları ve topçu birliklerinin düzenlediği saldırılar nedeniyle Refah kentine bağlı Selam semtinden Salim Sabah (17) ile Abdullah Ebu Şeyha'nın (17) şehit olduğunu duyurmuştu.