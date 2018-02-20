İsrail hükümeti Doğu Kudüs’teki Filistinliler ve Golan Tepeleri’ndeki Suriyelileri etkileyecek yasa tasarısını onayladı.
İsrail hükümeti yasama komitesi, işgal altında tuttuğu Doğu Kudüs ve Golan Tepeleri bölgesinde oturum izni ile yaşayan Filistin ve Suriyelilerin, “İsrail aleyhinde faaliyet ve İsrail’e sadakatsizlik” gerekçesiyle oturum izinlerinin iptal edilmesi ve sınır dışı edilmesini öngören yasa tasarısını onayladı.
Tasarıya göre “eğer bir kişi terör faaliyetlerine katılıyor veya İsrail devletine sadakatsizlikte bulunuyorsa” oturum izninin iptal edilebileceği belirtildi.
İsrail, işgal altında tuttuğu Doğu Kudüs’teki Filistinliler ve Golan Tepeleri’ndeki Suriyelilere vatandaşlık hakkı sağlamıyor, ancak oturum izni veriyor.
Uluslararası insan hakları örgütleri, İsrail’in işgal altında tuttuğu bölgelerde oturum izni ile bulunan kişilere “sınır dışı, oturum izni iptali” gibi hak ihlallerini yoğun olarak eleştiriyor.
ulusal.com.tr
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.