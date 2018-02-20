İsrail hükümeti işgal altında tuttuğu Doğu Kudüs ve Golan Tepeleri bölgesinde yaşayan Filistin ve Suriyelileri, sınır dışı etmeye hazırlanıyor. Onaylanan yasa tasarısında “İsrail aleyhinde faaliyet ve İsrail’e sadakatsizlik” gerekçesiyle Filistin ve Suriyeliler sınır dışı edilebilecek.

İsrail hükümeti Doğu Kudüs’teki Filistinliler ve Golan Tepeleri’ndeki Suriyelileri etkileyecek yasa tasarısını onayladı.İsrail hükümeti yasama komitesi, işgal altında tuttuğu Doğu Kudüs ve Golan Tepeleri bölgesinde oturum izni ile yaşayan Filistin ve Suriyelilerin, “İsrail aleyhinde faaliyet ve İsrail’e sadakatsizlik” gerekçesiyle oturum izinlerinin iptal edilmesi ve sınır dışı edilmesini öngören yasa tasarısını onayladı.Tasarıya göre “eğer bir kişi terör faaliyetlerine katılıyor veya İsrail devletine sadakatsizlikte bulunuyorsa” oturum izninin iptal edilebileceği belirtildi.İsrail, işgal altında tuttuğu Doğu Kudüs’teki Filistinliler ve Golan Tepeleri’ndeki Suriyelilere vatandaşlık hakkı sağlamıyor, ancak oturum izni veriyor.Uluslararası insan hakları örgütleri, İsrail’in işgal altında tuttuğu bölgelerde oturum izni ile bulunan kişilere “sınır dışı, oturum izni iptali” gibi hak ihlallerini yoğun olarak eleştiriyor.