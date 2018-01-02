Amerika ve İsrail, İran'daki olaylarla ilgili açıklama yaptı. İsrail Başbakanı Netanyahu, "İran hükümeti yıkıldığında iyi arkadaş olacağız" dedi. Almanya ise sükûnet çağrısı yaptı. Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada da eylemlerin ülkenin iç meselesi olduğu vurgulandı.

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İsrail Başbakanı Binyamin Netenyahu, İran'daki protestolara ilişkin açıklamalarda bulundu.



Netanyahu, sosyal medyada yayımladığı videoda, İran hükümetini hedef aldı. "Bu rejim nihayet düştüğünde -ve bir gün olacak- İranlılar ve İsrailliler bir kez daha harika arkadaşlar olacak." diyen İsrail Başbakanı, "İran halkının özgürlük arayışında başarılar dilerim" ifadelerini kullandı.



Bir açıklama da Almanya'dan geldi. Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel, yaptığı yazılı açıklamada, şiddet içeren eylemlerden kaçınılmasını istedi. Gabriel, protestolar nedeniyle endişeli olduğunu ifade etti.



Rusya ise İran'da yaşanan gelişmelerin ülkenin iç meselesi olduğunu vurguladı. Rusya Dışişleri Bakanlığı, "İran'daki durumu istikrarsızlaştırabilecek dış müdahaleler kabul edilemez." değerlendirmesinde bulundu. Yazılı açıklamada, İran'da yaşanan gelişmelerin kan dökülerek veya şiddet yoluyla tırmanmamasının umulduğu kaydedildi.





ulusal.com.tr

