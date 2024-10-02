İsrail, İran'a karşılık verme kararı aldı! Orta Doğu'da sıcak saatler

İsrail Güvenlik Kabinesi'nin, İran'ın füze saldırılarıyla ilgili "güçlü bir karşılık" verilmesi kararı aldığı belirtildi. İsrail'in İran'daki "stratejik bölgeleri" hedef almayı planladığı da öne sürüldü.

Yasin Kerim Aşan Yasin Kerim Aşan
İsrail, İran'a karşılık verme kararı aldı! Orta Doğu'da sıcak saatler
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İran, İsrail'e yönelik dün akşam saatlerinde yoğun bir füze saldırısı gerçekleştirdi. İran Devrim Muhafızları Ordusu'ndan yapılan açıklamada, saldırının Hamas lideri İsmail Heniyye, Hizbullah lideri Hasan Nasrallah ve İranlı Tuğgeneral Abbas Nilfuruşan'ın öldürüldüğü İsrail saldırılarına karşılık düzenlendiği belirtilmişti.

İran devlet televizyonu söz konusu saldırılarda İsrail'e yaklaşık 200 füze atıldığını ve hipersonik Fettah-1 füzelerinin de ilk kez kullanıldığını duyurmuştu. Füzelerin fırlatılmasının ardından başta Tel Aviv olmak üzere ülke genelinde sirenler çalmıştı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, yaptığı görüntülü açıklamada, füze saldırısıyla İran'ın "büyük bir hata yaptığını ve bedelini ödeyeceğini" söylemişti.

İSRAİL'İN "GÜÇLÜ KARŞILIK" VERME KARARI ALDIĞI BELİRTİLDİ

İsrail Güvenlik Kabinesi'nin dünkü toplantısında, İran'ın füze saldırılarına, ABD ile koordine edildikten sonra "güçlü bir karşılık" verilmesi kararı alındığı öne sürüldü.

İsrail merkezli Kanal 12 televizyonundaki haberde, dün düzenlenen Güvenlik Kabinesi toplantısında İran'ın İsrail'e düzenlediği füze saldırılarına verilecek karşılığın ele alındığı belirtildi.

Haberde, İran saldırısına ABD yönetimi ile koordine edildikten sonra "güçlü bir karşılık" verilmesi kararının alındığı iddia edildi.

Haberde, İsrail'in İran'daki "stratejik bölgeleri" hedef almayı planladığı da öne sürüldü.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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