İsrail iran'a saldırdı

İsrail ordusu, İran'daki askeri hedeflere saldırılar düzenlediğini açıkladı. İran'ın başkenti Tahran ve Suriye'nin başkenti Şam'da patlama sesleri duyuldu.

Mert Sagit Mert Sagit
İsrail iran'a saldırdı
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İsrail ordusundan yapılan açıklamada, "İsrail'e yönelik son aylarda devam eden saldırılara yanıt olarak, şu anda İran'daki askeri hedeflere hassas saldırılar düzenlenmektedir." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, İsrail ordusunun, İran ve müttefiklerinden gelen gelişmeleri takip ettiği, hem saldırı hem savunma açısından tam bir hazırlık halinde olduğu belirtildi.

Durumun sürekli olarak değerlendirildiği ve halihazırda iç cephe talimatlarında bir değişiklik yapılmadığı vurgulanan açıklamada, iç cephe talimatlarına uyulması gerektiği, halkın gelişmelerden anlık olarak bilgilendirileceği kaydedildi.

İran medyası: İsrail Tahran'ın batısı ve güneybatısında bazı askeri üsleri hedef aldı
İran'ın yarı resmi haber ajansı Fars, İsrail'in Tahran'ın batısı ve güneybatısında bazı askeri üsleri hedef aldığını duyurdu.

Fars Haber Ajansının haberinde, "Siyonist rejimin saldırısında Tahran'ın batısı ve güneybatısındaki bazı askeri üslerin hedef alındığı görülüyor." ifadelerine yer verildi.

Haberde, bazı patlama seslerinin hava savunma füzelerinden kaynaklandığı ve sosyal medyada yayınlanan görsellerin çoğunun eski olduğu ve patlamalarla ilgili olmadığı aktarıldı

İran devlet televizyonu da başkent Tahran'daki patlama haberlerini doğruladı.

Yarı resmi Tesnim Haber Ajansı ise olayla ilgili detayların daha sonra açıklanacağını belirterek, Tahran'daki Uluslararası İmam Humeyni Havalimanı ile Mehrabad Havalimanı'nda olağanüstü bir durum yaşanmadığını duyurdu.

Şam'da da patlama sesleri duyuldu

Tahran'daki patlamalarla eş zamanlı olarak Suriye'nin başkenti Şam ve Humus ilinde de patlamalar meydana geldi.

İsrail ABD'yi bilgilendirdi

ABD'li yetkili, İsrail'in İran'a yönelik saldırı öncesi Beyaz Saray'ı bilgilendirdiğini duyurdu.

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi, İsrail'in "meşru müdafaa" hakkı uyarınca İran'da askeri hedefleri vurduğunu açıkladı.

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