İsrail, İran'ın nükleer tesislerine mi saldıracak? CNN'den çarpıcı iddia

ABD Dışişleri Bakanlığından üst düzey bir yetkilinin, İsrail'in İran'ın nükleer tesislerine saldırmayacağına dair Başkan Joe Biden yönetimine güvence vermediğini söylediği iddia edildi.

Yasin Kerim Aşan Yasin Kerim Aşan
İsrail, İran'ın nükleer tesislerine mi saldıracak? CNN'den çarpıcı iddia
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Orta Doğu'da İran ile İsrail arasındaki gerilim sürüyor. İran'ın İsrail'e düzenlediği yoğun füze saldırısının ardından İsrail'in İran'a karşılık verip vermeyeceği merak ediliyor.

CNN'de yer alan habere göre, adı açıkanmayan ABD Dışişleri Bakanlığından üst düzey bir yetkiliye İsrail'in İran'ın nükleer tesislerine saldırmayacağının güvencesini ABD'ye verip vermediği soruldu. Yetkili, bu soruya "(İsrail'den) Gücün yanı sıra biraz bilgelik görmeyi umuyor ve bekliyoruz ancak bildiğiniz gibi bunun garantisi yok." yanıtını verdi.

Öte yandan, eski ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton ise CNN'e verdiği mülakatta ABD Başkanı Biden'ın "Eğer onların (İsrail'in) yerinde olsam petrol sahalarından farklı alternatifleri düşünürdüm." şeklindeki açıklamasını eleştirdi.

İran'ın "ABD'nin düşmanı", İsrail'in ise "müttefiki" olduğunu kaydeden Bolton, "Bence Başkan, İsrail'in seçeneklerinden bahsederek çok büyük bir hata yapıyor." dedi.

Bolton, "İsrail ne yapmalı?" sorusu üzerine "İsrail, İran'ın nükleer silah programını ortadan kaldırmalı, ABD de İsrail'e yardım etmeli. Bunu yapmanın tam zamanı." yanıtını verdi.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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