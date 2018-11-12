banner999
İsrail jetleri El Aksa televizyonunu vurdu
İsrail jetleri El Aksa televizyonunu vurdu
Atatürk Bayrağı Çin'de dalgalanıyor
Atatürk Bayrağı Çin'de dalgalanıyor
Sosyal medyada Atatürk'e hakarete tutuklama
Sosyal medyada Atatürk'e hakarete tutuklama
Burak Yılmaz süresiz kadro dışı
Burak Yılmaz süresiz kadro dışı

İsrail jetleri El Aksa televizyonunu vurdu

İsrail, Gazze'deki Hamas'a ait "El Aksa" kanalının merkezine hava saldırısı düzenledi.

İsrail jetleri El Aksa televizyonunu vurdu

İsrail savaş uçakları, "El Aksa" kanalının Gazze'deki merkezine 10 füze attı. Saldırı sonucu kanalın merkezi tamamen yıkıldı.

Yıkım nedeniyle kısa süreliğine kesilen yayın başka bir merkezden yapılmaya devam etti.

İsrail'in saldırıları sonucu çevredeki birçok bina da zarar gördü. 

Gazze'den civardaki Yahudi yerleşim yerlerine roket atılmasının ardından İsrail ordusu, akşam saatlerinde Gazze'ye hava saldırısı başlatmıştı. İsrail saldırılarında 3 Filistinli şehit olmuş, 9 kişi de yaralanmıştı. 
Ordudan yapılan açıklamada, akşam saatlerinden bu yana Gazze'den 200'e yakın roket atıldığı, bu roketlerin 60'ının Demir Kubbe isimli hava savunma sistemi tarafından etkisiz hale getirildiği aktarılmış, atılan diğer roketlerin büyük bir bölümünün boş arazilere düştüğü ifade edilmişti.

İsrail tarafında ise 1'i ağır 21 İsrailli Gazze'den atılan roketler nedeniyle yaralanmış, ağır yaralı İsraillinin asker olduğu açıklanmıştı.


Kaynak: AA
Etiketler; #israil
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.