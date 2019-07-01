İsrail jetleri, Suriye'ye saldırdı: 4 sivil öldü, çok sayıda kişi yaralandı

İsrail, dün gece Suriye'ye saldırdı. Suriye kaynakları İsrail uçaklarının, Şam'ın bazı dış mahalleleri ile Humus'taki askeri hedefleri bombaladığını bildirdi. Saldırılarda 4 sivil yaşamını yitirdi

Suriye Arap Haber Ajansı'nın bildirdiğine göre, İsrail uçakları dün gece Suriye'ye saldırdı.



Lübnan hava sahasından, Suriye'nin başkenti Şam'ın bazı dış mahalleri ile Humus şehrindeki askeri hedefleri bombaladı.



Saldırılarda en az 4 sivilin hayatını kaybettiği 21 sivilin yaralandığı kaydedildi.



Saldırıların hedefindeki Şam'ın Sahnaya mahallesinde ölen siviller arasında bir bebeğin olduğu, yaralılar arasında da çocukların bulunduğu belirtiliyor.



ulusal.com.tr

