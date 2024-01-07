İsrail Kabine Üyesinden İtiraf: "Hizbullah ile Gerginliğimize Acil Çözüm Bulmalıyız"

İsrail Savaş Kabinesi üyesi Benny Gantz, İsrail'in Hizbullah'la yaşadığı gerginliğe 'acil çözüm' bulması gerektiğini ifade etti.

İsrail Kabine Üyesinden İtiraf: "Hizbullah ile Gerginliğimize Acil Çözüm Bulmalıyız"

Savaş Kabinesi üyesi Gantz, X sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Lübnan sınırında Hizbullah'la yaşanan gerginliğe ilişkin, "İsrail'in kuzeyindeki vatandaşların evlerine dönemediği gerçeği acil bir çözüm gerektiriyor." ifadesini kullandı.

 "İsrail diplomatik bir çözümle ilgileniyor ancak çözüm bulunamazsa İsrail ve İsrail ordusu tehdidi ortadan kaldıracak." diyen Gantz, uluslararası kamuoyunun gerginliği başlatan tarafın Hizbullah olduğunu "hatırlaması" gerektiğini savundu. İsrail'in Lübnan'ı tehdit ettiği gerçeğini gizlemeye çalıştı.

Savaş Kabinesi üyelerinin tamamının aynı görüşü paylaştığının altını çizen Gantz, yalnızca "İsrail'in güvenliğini" dikkate aldıklarını vurguladı.

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