İsrail kabinesi "acil" toplanıyor! İran'ın İsrail'e saldıracağı iddia edildi

ABD'li üst düzey bir yetkili, İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırıları ile Orta Doğu'da gerilimin daha da artmasına ilişkin açıklama yapmıştı.

ABD'li yetkili yaptığı açıklamada, "ABD, İran'ın yakın zamanda İsrail'e yönelik bir balistik füze saldırısı yapmaya hazırlandığı şeklinde işaretlere sahip." ifadelerini kullanmıştı.

Söz konusu gelişmenin ardından İsrail harekete geçti. İsrail Güvenlik Kabinesi'nin "İran'ın İsrail'e saldırı hazırlığında olduğu" yönündeki açıklamaların ardından "acil toplantı" kararı aldığı bildirildi.

İsrail basınında yer alan haberde, Güvenlik Kabinesi toplantısının yerel saatle 19.30'da yapılacağı belirtildi. Söz konusu toplantının Batı Kudüs'te bir sığınakta gerçekleştirileceği ifade edildi. Acil toplantının İran'ın İsrail'e saldırı hazırlığında olduğu yönündeki haberlerin ardından gelmesi dikkati çekti.

NETANYAHU'DAN AÇIKLAMA GELDİ

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, "İran'ın İsrail'e saldırı hazırlığında olduğu" yönündeki açıklamanın ardından konuştu.

Görüntülü bir mesaj yayınlayan Netanyahu, "İran ve uzantılarına karşı" mücadele içerisinde olduklarını söylerken Hizbullah Genel Sekreteri Hasan Nasrallah ve üst düzey Hizbullah komutanlarını hedef alan suikastlara değindi.

Netanyahu bu suikastların "başarı olduğunu" savunurken, Hizbullah'ın İsrail'in kuzeyindeki Celile bölgesini ele geçirmeye çalıştığı ancak bunu önledikleri iddiasında bulundu.

"İran'ın İsrail'e saldırı hazırlığında olduğu" yönündeki açıklamaya değinmeyen Netanyahu, "Büyük başarıların yanı sıra büyük zorluklar da var. Sizlerden iki şey istiyorum. Birincisi, İç Cephe Komutanlığının direktiflerine sıkı sıkıya uyun, bunlar hayat kurtarır. İkincisi, birlikte durun. Önümüzdeki zorlu günlerde birlikte kararlılıkla duracağız. Birlikte duracağız. Birlikte savaşacağız ve birlikte kazanacağız." ifadelerini kullandı.