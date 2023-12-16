İsrail Kendi Askerlerini Öldürdü

Hamas'tan kaçan 3 İsrailli asker, ellerinde beyaz bayrak ve üstleri çıplak olduğu halde, İsrail Ordusu tarafından öldürüldü. İsrailliler olayı duyunca protesto gösterileri düzenledi. Hamas ve Hizbullah'ta yaptıkları açıklamalarla İsrail güçlerini hedef aldıklarını duyurdu.

İsrail Kendi Askerlerini Öldürdü

İsrail ordusunun, İsrailli esirleri beyaz bayrak taşıdıkları halde öldürdüğü ortaya çıktı.

İsrail ordusunun olayla ilgili yaptığı ön soruşturmaya göre Gazze Şeridi'nin Şucaiye mahallesinde "Hamas'ın elinden kaçmayı başaran 3 İsrailli esirin" elinde beyaz bayraklar vardı ve vücutlarının üst kısmı çıplaktı. İsrail askerleri ellerinde salladıkları beyaz bayraklara ve tehlike arz etmediklerini göstermek için vücutlarının üst kısımları çıplak olmasına rağmen esirlere ateş açarak onları öldürdü.

İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nde 3 İsrailli esiri öldürdüğünü duyurmasının ardından çok sayıda esir yakını, Tel Aviv'de gösteri düzenledi.

Göstericiler, Gazze'deki esir İsraillilerin fotoğraf ve isimlerinin yazılı olduğu dövizlerle, "Tüm esirler serbest bırakılmadıkça zafer yoktur", "Zamanları azalıyor. Onları hemen evlerine getirin" yazılı pankartlar taşıdı.

Kassam Tugayları ise Han Yunus kentine giren İsrail güçlerini vurdu. İsrail askerleri etkisiz hale getirildi, zırhlıları imha edildi. Kassam Tugayları sözcüsü Ebu Ubeyde son 5 günde Gazze Şeridi'nde 100'den fazla İsrail askeri aracının vurulduğunu duyurdu.

Lübnan'daki Hizbullah Hareketi de İsrail'e ait bir askeri noktaya saldırı düzenlediğini duyurdu. Hizbullah'tan yapılan açıklamada, İsrail'in sınırdaki Birket Rişe askeri noktasının güdümlü füzeyle hedef alındığı belirtildi.

Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

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