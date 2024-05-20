İsrail Lübnan'a saldırdı: 1 ölü

İsrail ordusunun Lübnan’ın güneyinde seyir halindeki bir motosiklete düzenlediği hava saldırısında 1 kişi öldü, 1 kişi de yaralandı.

İsrail Lübnan'a saldırdı: 1 ölü
Editör: Mert Sagit

Lübnan resmi ajansı NNA’nın haberine göre İsrail ordusu, insansız hava aracıyla Sur kentinde yer alan Mansuriye beldesinin dört yolunda seyir halindeki bir motosikleti hedef aldı.

Saldırı sonucu motosiklet sürücüsünün hayatını kaybettiği, bir başka kişinin yaralandığı belirtilirken, resmi makamlardan henüz açıklama yapılmadı.

İsrail ordusu ve Hizbullah Hareketi arasında 8 Ekim 2023'ten bu yana yaşanan çatışmalarda 306 Hizbullah mensubu, 61 Lübnanlı sivil, 19 Emel Hareketi, 13 Hamas, 15 İslami Cihad mensubu ile 14 İsrail askeri ve 10 İsrailli sivilin öldüğü duyurulmuştu.

İsrail’den Reisi için saygı duruşunda bulunan BM Güvenlik Konseyi’ne tepkiİsrail’den Reisi için saygı duruşunda bulunan BM Güvenlik Konseyi’ne tepkiDünya



# israil # gazze # filistin
Çok Okunanlar
Dünyanın en iyi üniversiteleri açıklandı: Türkiye'de ilk 500'de 6 üniverse var
Dünyanın en iyi üniversiteleri açıklandı: Türkiye'de ilk 500'de 6 üniverse var
Bu üniversitelerin mezunları kolay iş buluyor! İşte o üniversiteler
Bu üniversitelerin mezunları kolay iş buluyor! İşte o üniversiteler
Prof. Dr. Ahmet Ercan o ili uyardı! İlçe ilçe saydı: "7 büyüklüğünde deprem"
Prof. Dr. Ahmet Ercan o ili uyardı! İlçe ilçe saydı: "7 büyüklüğünde deprem"
Prof. Dr. Naci Görür o ili işaret etti: "En çok endişe ettiğim yer.. Her an deprem olabilir"
Prof. Dr. Naci Görür o ili işaret etti: "En çok endişe ettiğim yer.. Her an deprem olabilir"
Dünya'da en çok satan kitapların listesi! Bu listeye çok şaşıracaksınız
Dünya'da en çok satan kitapların listesi! Bu listeye çok şaşıracaksınız
Öne Çıkanlar Son Dakika! Türkiye Reisi için yas ilan etti! Erdoğan açıkladı! Son Dakika! Türkiye Reisi için yas ilan etti! Erdoğan açıkladı! Ayhan Bora Kaplan soruşturmasında polis müdürünün ifadesi ortaya çıktı Ayhan Bora Kaplan soruşturmasında polis müdürünün ifadesi ortaya çıktı