İsrail Lübnan'a saldırdı, Hürmüz Boğazı'nda geçişler durduruldu

İran, İsrail’in Lübnan’a yönelik saldırıları nedeniyle Hürmüz Boğazı’ndaki petrol tankeri trafiğini durdurdu.

Yayınlanma: Güncellenme:

Yarı resmi Fars Haber Ajansı, Hürmüz Boğazı’ndaki sevkiyat trafiğine dair kritik bir gelişmeyi kamuoyuna duyurdu. Yapılan açıklamaya göre, bölgede tırmanan gerilim ve Lübnan sahasındaki saldırılar nedeniyle petrol tankerlerinin Boğaz’dan geçişi askıya alındı.

ATEŞKES SÜRECİNDE İHLAL GEREKÇESİ

ABD ile İran arasında yürütülen diplomatik temaslar neticesinde varılan geçici ateşkesin ardından, Boğaz’ın ticari trafiğe açılacağı ilan edilmişti. Ancak Tahran yönetimi, İsrail’in Lübnan’daki saldırılarının ateşkesin zeminini sarstığını belirterek güvenlik önlemlerini en üst seviyeye çıkardı.

Haberde, kısıtlama kararı öncesinde bugün sabah saatlerinde iki petrol tankerinin "İran’ın izniyle" Boğaz hattından güvenli geçişini tamamladığı bilgisine yer verildi. Ancak bu işlemin ardından gelen Lübnan saldırılarıyla birlikte, sevkiyat trafiğinin tamamen durdurulduğu kaydedildi.

Stratejik su yolundaki bu kilitlenme, küresel enerji koridorlarının güvenliğine dair belirsizliği derinleştirirken, bölgedeki askeri angajmanların seyri uluslararası kamuoyu tarafından yakından takip ediliyor.

