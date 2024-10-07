İsrail Lübnan'da hastaneleri ve sağlık personellerini de hedef alıyor

İsrail'in saldırıları neticesinde söz konusu ölümlerin yanı sıra 4 hastanenin de hizmet dışı kalması üzerine Lübnan Doktorlar Sendikası, İsrail'in Lübnan sağlık sistemine karşı işlediği "katliamın" durdurulması için Dünya Sağlık Örgütü ve Birleşmiş Milletlere "acil" çağrıda bulundu.

Aynı bağlamda Lübnan Hemşireler Sendikası da bir açıklama yaparak İsrail'in şiddetli saldırılarında uluslararası yasalar ve sözleşmelere "apaçık şekilde meydan okuyarak" doktorları ve sağlık çalışanlarını hedef aldığını vurguladı.

Lübnan Sağlık Bakanı Firas el-Ebyad, 3 Ekim'de yaptığı açıklamada, İsrail ordusunun 23 Eylül'den bu yana düzenlediği hava saldırılarında 97 sağlık ve acil durum personelini öldürdüğünü ve 10'dan fazla hastaneye zarar verdiğini belirterek, İsrail'in ihlallerinin durdurulması için uluslararası topluma "acil müdahale" çağrısında bulundu.

Cenevre Sözleşmesi'nin 1949 tarihli 18. maddesine göre, yaralı ve hastaların bakımı için kurulmuş sivil hastanelere saldırılması yasak olup, savaşan tarafların bu mekanlara saygı duyup bu yerleri koruması gerekiyor.

İsrail saldırıları, sağlık ekiplerinin çalışmasını engelliyor

Lübnan'da sağlık sektörüne yönelik tehditler İsrail ordusunun geçen hafta Beyrut'un güneyindeki Dahiye bölgesinde "Hizbullah'ın merkezi istihbarat karargahını" hedef aldığını açıklamasının ardından ciddi bir artış gösterdi.

İsrail basını, şiddetli saldırıların hedefinde Hasan Nasrallah'ın ölümünün ardından Hizbullah'ın muhtemel lideri Haşim Safiyyuddin'in olduğunu yazarken, İsrail ordusu konuya ilişkin bir açıklamada bulunmadı.

Yerel ve uluslararası medyada çıkan haberlerde, İsrail'in Dahiye'ye yoğun saldırılarının ve bölgede çalışan ekiplere yönelik tehditlerinin bombalanan mevkilere kurtarma timlerinin ulaşmasını engellediği ifade edildi.

İsrail ordusunun ilk hedefi Hizbullah'a bağlı İslam Sağlık Kurumu oldu ve savaş uçakları kurumun Beyrut'taki merkezini bombalayarak 7 sağlık çalışanını öldürdü.

Ayrıca, Lübnan'ın çeşitli bölgelerinde de İslami Sağlık Kurumu çalışanları hedef alındı.

Halkın zor zamanlardan geçtiği Lübnan iç savaşı sırasında 1984'te kurulan İslam Sağlık Kurumu, o dönem ilk yardım ve sivil savunma faaliyetleri yürütüyordu. Kurum daha sonra genişleyerek Lübnan'ın çeşitli bölgelerinde hastaneler, sağlık merkezleri ve klinikler açtı.

Kurum, yoksul ve ihmal edilmiş bölgelerdeki halka sağlık ve sosyal konularda yardımcı olmayı, sağlık hizmeti sunmayı amaçlıyor.

İslam Sağlık Kurumu, çoğunlukla Beyrut'un batısında, ülkenin güneyinde ve Bekaa bölgesinde faaliyet gösteriyor ve bu bölgeler Hizbullah ile Emel Hareketi'ne yakın bölgeler olarak biliniyor.