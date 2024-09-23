İsrail Lübnan'ın başkenti Beyrut'u vurdu
İsrail ordusu Lübnan'ın başkenti Beyrut'a hava saldırısı düzenledi.
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İsrail, Lübnan'a yönelik saldırılarını genişletmeye devam ediyor. Bu kapsamda İsrail ordusu başkent Lübnan'ı vurdu.
Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, saldırı, Hizbullah’ın güçlü olduğu Dahiye bölgesindeki mahallelerden Bir el-Abid'de bir binaya yönelik gerçekleştirildi.
İsrail ordusu, yaptığı yazılı açıklamayla saldırıyı doğruladı.
Saldırının hedefinde Hizbullah’ın silahlı kanadının komutanlarından Ali Karaki olduğu öne sürüldü.