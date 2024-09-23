İsrail Lübnan'ın başkenti Beyrut'u vurdu

İsrail, Lübnan'a yönelik saldırılarını genişletmeye devam ediyor. Bu kapsamda İsrail ordusu başkent Lübnan'ı vurdu.

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, saldırı, Hizbullah’ın güçlü olduğu Dahiye bölgesindeki mahallelerden Bir el-Abid'de bir binaya yönelik gerçekleştirildi.

İsrail ordusu, yaptığı yazılı açıklamayla saldırıyı doğruladı.

Saldırının hedefinde Hizbullah’ın silahlı kanadının komutanlarından Ali Karaki olduğu öne sürüldü.