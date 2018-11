İsrail Yüksek Mahkemesi, işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Silvan Mahallesi'nde 700 Filistinlinin yaşadığı yaklaşık 70 evin inşa edildiği arazi, Yemenli Yahudilere ait olduğu iddiasıyla, buradaki evlerin boşaltılması yönündeki kararı onayladı.

Silvan Koruma Komitesi Sözcüsü Fahri Ebu Diab, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İsrail Yüksek Mahkemesinin Mescid-i Aksa'nın güneyindeki Silvan Mahallesi'nde yaşayan bir grup Filistinlinin evlerinden çıkarılması kararına yapılan itirazı reddettiğini belirtti.



İsrail Merkezi Mahkemesinin Silvan'daki 700 Filistinliye ait evlerin boşaltılmasına karar vermesinin ardından konuyu bir üst mahkeme olan İsrail Yüksek Mahkemesine taşıdıklarını dile getiren Ebu Diab, Yüksek Mahkemenin de boşaltma kararını onaylamasıyla Filistinli ailelerin her an evlerinden zorla çıkarılabileceği endişesini taşıdığını söyledi.



Mahkemenin, Filistinli ailelere ait evlerin, "1948 öncesinde Yemenli Yahudilere ait olduğu iddia edilen arazi üzerinde inşa edilmesini" boşaltma kararına gerekçe olarak gösterdiğini belirten Ebu Diab, "Buradaki yaklaşık 70 ev 5 dönümlük arazi üzerinde uzun yıllar önce inşa edildi ve bu evlerde 700 Filistinli ikamet ediyor." dedi.



Ebu Diab, İsrail makamlarının mahkemenin kararını ne zaman uygulayacağını bilmediklerini dile getirerek, "Karar her an uygulanabilir. Belki yarın belki bir hafta, bir ay belki de bir yıl sonra. Evlerin ne zaman boşaltılacağını kimse bilmiyor." diye konuştu.



Yahudi derneklerinin hedefindeki mahalle



Silvan Mahallesi, kentin Yahudileştirilmesi için çalışan Yahudi derneklerinin en önemli hedefleri arasında yer alıyor. Silvan'daki Filistinlilere ait evleri "satın almayı" hedefleyen bu derneklerin İsrail tarafından "el altından" desteklendiği dile getiriliyor.



Mescid-i Aksa'ya yakınlığı sebebiyle büyük önem arz eden mahallede Filistinlilere ait evler zaman zaman İsrail tarafından "imar izni" olmadığı gerekçesiyle yıkılıyor.



İsrail'in Silvan'da yaşayan Filistinlileri bölgeden çıkarmak için çeşitli bahaneler ürettiği, diğer yandan da mahalleye Yahudi yerleşimcileri yerleştirmeyi hedeflediği ifade ediliyor.



Öte yandan İsrail meclisi, Silvan Mahallesi’nde Yahudi yerleşim birimleri kurulması ve genişletilmesini öngören yasa tasarısını salı günü kabul etmişti.