İsrail Maliye Bakanı'ndan skandal sözler: Mescid-i Aksa yerine tapınak çağrısı

KONFERANSTA SKANDAL ÇIKIŞ

İsrail’in Maliye Bakanı Bezalel Smotrich, Kudüs’ün İsrailli Belediye Başkanı Moşe Lion’a, işgal altındaki Doğu Kudüs’te bulunan Mescid-i Aksa yerine Süleyman Tapınağı’nı inşa etmesi için para vereceğini söyledi.

İsrail’in “Walla” haber sitesine göre Smotrich, Batı Kudüs’teki Uluslararası Kongre Merkezi’nde, bir hahamın ölüm yıl dönümü nedeniyle düzenlenen konferansta konuştu.

“SANA PARA VERECEĞİM, TAPINAĞI İNŞA EDECEKSİN”

Haberde, Kudüs Belediye Başkanı Lion’un salonda izleyiciler arasında bulunduğu sırada Smotrich’in binlerce kişinin önünde gülümseyerek, “Sana para vereceğim, sen de Tapınağı inşa edeceksin” dediği aktarıldı.

Kudüs Belediye Başkanı Lion ise Smotrich’in sözlerine karşılık, “Sen Kudüs’ün sahip olduğu en iyi Maliye Bakanı’sın.” yanıtını verdi.

HAREM-İ ŞERİF POLİTİKASINDA TARTIŞMA

Smotrich’in açıklamalarının, Mescid-i Aksa’ya atıfta bulunarak Harem-i Şerif’e dair İsrail politikasında “gerçek bir değişimin” tartışıldığı dönemde geldiği vurgulandı.

Haberde ayrıca, İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir ve bazı bakanların prosedürleri ihlal ederek Harem-i Şerif’e girip dua ettikleri, İsrail Başbakanlığının ise mevcut statükoda herhangi bir değişiklik olmadığını teyit ettiği ifade edildi.

SMOTRİCH KİMDİR

Dini Siyonizm Partisi lideri Smotrich, Filistinlilere ve İsrail vatandaşı Filistinlilere yönelik düşmanca açıklamaları, İsrail’in Gazze’deki soykırımına verdiği destek ve işgal politikalarındaki ısrarıyla tanınıyor.

MESİD-İ AKSA’YA YÖNELİK BASKINLAR

Tel Aviv yönetimi, 2003’ten bu yana fanatik Yahudilerin Mescid-i Aksa’ya baskın düzenlemesine izin veriyor. Bu baskınların artmasıyla, Mescid-i Aksa yerine sözde Süleyman Tapınağı’nın yeniden inşa edilmesi çağrıları da yoğunlaştı.