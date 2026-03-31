İsrail Meclisi'nde Filistinlileri hedef alan idam yasası şampanya ile kutlandı

İsrail Meclisi, işgal altındaki Batı Şeria’da Filistinli mahkumlara idam cezası verilmesini öngören yasayı kabul etti. Kararın ardından Bakan Itamar Ben-Gvir, meclis koridorlarında içki dağıtılarak küstahça kutladı.

Ebru Gül Müezzinoğlu
İsrail Meclisi’nde Filistinli mahkumlara yönelik idam cezası uygulanmasının önünü açan yasa tasarısı kabul edildi. Kararın ardından bazı İsrailli vekillerin kutlama yapması tartışma yarattı.

İşgal altındaki Batı Şeria’da ölümle sonuçlanan saldırılardan hüküm giyen Filistinliler için askeri mahkemelerde idam kararının esas haline getirilmesini öngören düzenleme, infazların 90 gün içinde gerçekleştirilmesini içeriyor.

Tasarıya Meclis’te 62 milletvekili destek verirken, 48 vekil karşı oy kullandı. Bazı milletvekilleri ise oylamaya katılmadı ya da çekimser kaldı.

KÜSTAH KUTLAMA

Düzenlemenin en güçlü savunucuları arasında yer alan Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir’in de bulunduğu bazı vekiller, kararın ardından Meclis koridorlarında kutlama yaptı. Güvenlik görevlileriyle yaşanan kısa süreli gerginliğin ardından Ben-Gvir’in koridorda içki dağıttığı görüldü.

Yasa kapsamında, işgal altındaki Filistin topraklarında askeri mahkemelerde yargılanan ve İsrail vatandaşlarını hedef alan saldırılar nedeniyle mahkum edilen Filistinliler idam cezası ile karşı karşıya kalacak. Kararlara itiraz edilebilecek olsa da, mahkumiyet halinde infazın 90 gün içinde cezaevi görevlileri tarafından gerçekleştirilmesi öngörülüyor.

Ayrıca düzenleme, İsrail’deki sivil mahkemelere de belirli suçlar kapsamında idam ya da müebbet hapis cezası verme yetkisi tanıyor. Yasanın geriye dönük uygulanmayacağı ve yalnızca bundan sonraki davaları kapsayacağı belirtildi.

İsrail vatandaşlarının yargılandığı davalarda nihai kararı hakim verirken, Batı Şeria’daki Filistinliler açısından askeri mahkemelerin verdiği kararlar doğrultusunda idam cezasının uygulanması esas alınacak.

