İsrail Medyasında Skandal Sözler! Lübnan ve İran'ı Tehdit Ettiler

7 Ekim'de Hamas'ın Aksa Tufanı operasyonundan bu yana Siyonist İsrail-Filistin arasındaki çatışmalar devam ediyor. İsrail'in Gazze'ye gerçekleştirdiği saldırılarda çok sayıda kadın, çocuk ve sivilin hayatını kaybetti. Savaşın başından bu yana İsrail medyası, nefret söylemiyle Filistinlileri hedef almaya ve İsrail'in savaş suçlarını meşrulaştırmaya çalışıyor.

Sabah'ın haberine göre bunun son örneği, İsrail'in Channel 14 kanalında gerçekleşti. Canlı yayında sunucu Lübnan ve İran'a tehditler savurdu.

Channel 14 kanalında, canlı yayında bir skandal yaşandı. Televizyonun sunucusu Shay Golden, tam 73 saniye boyunca tehditler savurdu. Golden, "Bunu size her zaman söylüyorum, geliyoruz, geliyoruz. Gazze'ye geliyoruz" ifadelerini kullandı. Golden şöyle konuştu:

- Lübnan'a geleceğiz, İran'a geleceğiz her yere geleceğiz. Bu dediklerimi not edin, ne kadar insan öldüreceğimizi hayal edebiliyor musunuz? ? Her bir İsrail vatandaşı için ne kadarınızı kılıçtan geçireceğimizi hayal edebiliyor musunuz?