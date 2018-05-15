İsrail'de iktidardaki Likud Partisi'nin milletvekili Dichter, Gazze'de onlarca Filistinlinin şehit edildiği saldırıların ardından "İsrail ordusunun herkese yetecek mermisi var." diyerek gözdağı verdi.

"Times of Israel" gazetesinin haberine göre, yerel bir televizyon kanalına konuşan iktidardaki Likud Partisi'nin milletvekili Avi Dichter, Hamas'ın Gazze'deki gösterileri "kışkırttığını" ve benzer protestoların işgal altındakiBatı Şeria'da da düzenlenmesi için "provokasyon" yaptığını ileri sürdü.



"İsrail ordusu tüm hazırlıkları yapmış durumda"



İsrail güçlerinin hiç kimsenin İsraillilerin hayatını tehlikeye atmasına izin vermeyeceğini belirten Dichter, "İsrail ordusunun herkese yetecek mermisi var. Bence İsrail ordusu tüm hazırlıkları yapmış durumda. İster ölümcül olmayan yöntemler olsun, isterse de 'ateş etme düzenlemesi' ile meşrulaştırılan ölümcül yöntemler olsun fark etmez. Ordunun herkese yetecek mühimmatı var." ifadelerini kullandı.

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