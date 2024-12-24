İsrail o suikastı resmen üstlendi

İsrail, ilk kez resmi ağızdan Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye’ye yapılan suikastı üstlendi. Açıklamayı İsrail Savunma Bakanı Katz yaptı. Yemen liderliğini hedef alacaklarını söyleyen Katz, “Tahran, Gazze ve Lübnan’da Heniyye, Sinvar ve Nasrrallah’a yaptığımızın aynısını yapacağız” dedi.

Haber Merkezi Haber Merkezi
İsrail o suikastı resmen üstlendi
Yayınlanma:

Şehit edilen Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye’ye yönelik terör saldırısını Tel Aviv’in yaptığını ilk kez İsrailli bir yetkili kamuoyu önünde doğruladı.

Açıklama İsrail Savunma Bakanı Yisrail Katz’dan geldi. Katz, İsrail’in çeşitli noktalarını füzelerle vuran Yemen’i tehdit etti.

Yemen’in stratejik altyapılarını vuracaklarını ve liderlerini hedef alacaklarını söyleyen Katz, geçmişte yaptıkları saldırılara dikkat çekti.

Hamas lideri İsmail Heniyye 31 Temmuz’da Tahran’da uğradığı suikast sonucu yaşamını yitirmiş ancak Tel Aviv yönetimi bu açıklamaya kadar sorumluluk üstlenmemişti.

Diğer yandan İsrail Savunma Bakanı Yisrail Katz, Suriye hakkında da konuştu. “Suriye’de Esad rejimini devirdik, ekseni vurduk ve San’a’yı da vuracağız” dedi.

AK Parti İstanbul'da değişime gidiyorAK Parti İstanbul'da değişime gidiyorSiyaset

Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

israil filistin iran haniye
Günün Manşetleri
"Türkiye’nin Geleceği Suriye’nin Kuzeyinde ve Büyük Kentlerimizde"
O tarihte belli olacak
Bakan Yerlikaya, son 15 günde Suriye'ye dönenlerin sayısını duyurdu
Yeni asgari ücret bu hafta açıklanıyor
Meteoroloji’den 11 şehre uyarı
FETÖ'cü Cemal Türk yakalandı
Balıkesir'de patlama: Can kaybı ve yaralılar var
Vatan Partisi ve TGB'den Menemen Belediye Başkanı'na tepki
Gazze'de ateşkes yakın mı? İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu açıkladı!
Eyüpsultan'da şiddetli patlama
Çok Okunanlar
Emeklilere yılbaşı ikramiyesi ne zaman yatacak? İşte cevabı Emeklilere yılbaşı ikramiyesi ne zaman yatacak? İşte cevabı
Meteoroloji’den 11 şehre uyarı Meteoroloji’den 11 şehre uyarı
Balıkesir'de patlama: Can kaybı ve yaralılar var Balıkesir'de patlama: Can kaybı ve yaralılar var
Meteoroloji'den 31 şehir için sarı ve turuncu kodlu uyarı Meteoroloji'den 31 şehir için sarı ve turuncu kodlu uyarı
Bakan Yerlikaya, son 15 günde Suriye'ye dönenlerin sayısını duyurdu Bakan Yerlikaya, son 15 günde Suriye'ye dönenlerin sayısını duyurdu