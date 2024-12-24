İsrail o suikastı resmen üstlendi

Şehit edilen Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye’ye yönelik terör saldırısını Tel Aviv’in yaptığını ilk kez İsrailli bir yetkili kamuoyu önünde doğruladı.



Açıklama İsrail Savunma Bakanı Yisrail Katz’dan geldi. Katz, İsrail’in çeşitli noktalarını füzelerle vuran Yemen’i tehdit etti.



Yemen’in stratejik altyapılarını vuracaklarını ve liderlerini hedef alacaklarını söyleyen Katz, geçmişte yaptıkları saldırılara dikkat çekti.

Hamas lideri İsmail Heniyye 31 Temmuz’da Tahran’da uğradığı suikast sonucu yaşamını yitirmiş ancak Tel Aviv yönetimi bu açıklamaya kadar sorumluluk üstlenmemişti.



Diğer yandan İsrail Savunma Bakanı Yisrail Katz, Suriye hakkında da konuştu. “Suriye’de Esad rejimini devirdik, ekseni vurduk ve San’a’yı da vuracağız” dedi.