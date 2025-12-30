İsrail ordusu, 2025 yılında 21 askerinin intihar ettiğini açıkladı

İsrail ordusu, 2025 yılının başından bu yana toplam 151 subay ve askerin öldüğünü, bunlardan 21’inin intihar ettiğiniaçıkladı.

Ordudan yapılan yazılı açıklamada, hayatını kaybeden askerlerin 88’inin operasyonel faaliyetler sırasında öldüğü belirtildi. Ayrıca 3 askerin saldırı ve “düşmanca eylemler”de, 15’inin hastalık nedeniyle, 17’sinin sivil trafik kazalarında, birinin askeri trafik kazasında ve birinin silah kazasında yaşamını yitirdiği aktarıldı. 5 askerin ölüm nedeni ise açıklanmadı.

İntihar eden 21 askerin 11’inin acemi, 9’unun yedek, birinin ise kadrolu asker olduğu bildirildi.

SAVAŞ BAŞLADIĞINDAN BU YANA 923 ASKER ÖLDÜ

İsrail ordusunun verilerine göre, 8 Ekim 2023’te Gazze’ye yönelik saldırıların başlamasından bu yana ölen İsrail askerlerinin sayısı 923’e, yaralı sayısı ise 3 bin 879’a yükseldi.

İsrail ordusu, kamuoyunda asker kayıplarını düşük gösterdiği ve propaganda amacıyla gerçek rakamları gizlediği yönünde eleştirilerle karşı karşıya.

SON 2 YILDA 61 ASKER İNTİHAR ETTİ

İsrail gazetesi Haaretz’in 16 Aralık’ta yayımladığı haberde, kuzeydeki bir askeri üste görevli bir askerin silahıyla intihar ettiği bildirildi. Bu olayla birlikte Gazze’deki savaşın başlamasından bu yana intihar eden asker sayısı 61’e ulaştı.

Gazze’ye saldırılara katılan askerlerin, bölgede yürütülen operasyonların ardından ciddi psikolojik sorunlar yaşadığı ifade ediliyor.

GAZZE’DE BİLANÇO AĞIRLAŞIYOR

ABD desteğiyle sürdürülen İsrail saldırılarında çoğu kadın ve çocuk 71 binden fazla Filistinli öldürüldü, 171 binden fazlası yaralandı. ABD yönetimi, Gazze’deki yıkımın yeniden inşa maliyetinin yaklaşık 70 milyar dolar olacağını tahmin ediyor.

Gazze’deki Filistin Hükümeti Medya Ofisine göre, 10 Ekim’den bu yana yürürlükte olan ateşkes anlaşmasına rağmen İsrail’in ihlalleri sürüyor. Bu süreçte 418 Filistinli hayatını kaybetti, 1141 kişi yaralandı.