İsrail Ordusu 23 Filistinliyi Daha Öldürdü

İsrail, 7 Ekim'den bu yana Gazze'ye yönelik saldırılarını sürdürüyor. Bölgede büyük bir insanlık suçu işleyen İsrail ordusu, son olarak Gazze'nin güneyindeki Han Yunus kentine yeni bir saldırı daha düzenledi.

Filistin resmi haber ajansı WAFA'ya göre, İsrail ordusu, Han Yunus'ta "Salah" ailesine ait bir eve hava saldırısı düzenledi. Saldırıda en az 21 kişi ölürken onlarca kiş ide yaralandı. Enkaz altında da çok sayıda kişinin bulunduğu belirtiliyor.

İsrail güçlerinin Han Yunus'taki Emel Mahallesi'nde bir evi bombalaması sonucu da biri çocuk 2 kişi öldü.

İsrail ordusunun gece saatlerinde Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki El-Magazi Mülteci Kampı'nda sivillerin yaşadığı evlere düzenlediği hava saldırısında en az 70 kişi hayatını kaybetmişti.