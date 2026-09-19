İsrail ordusu çökme noktasında! Asker ve teçhizat sıkıntısı nedeniyle izinler askıya alınıyor

İsrail'in önde gelen gazetelerinden Maariv, İsrail Savunma Kuvvetleri'nin içinde bulunduğu duruma dair dikkat çekici iddiaları haberleştirdi. Habere göre ordu, üç yıldır aralıksız devam eden çatışmaların ardından ciddi bir asker ve teçhizat açığıyla karşı karşıya. Bu tablo karşısında IDF'nin, askerlere verilen izinleri askıya almaya hazırlandığı öne sürülüyor.

Yaşanan krize karşın ordu içinde personel hareketleri de sürüyor. Ekim 2023'te Gazze Tümeni'nde istihbarat subayı olarak görev yapan Yarbay A., "konumu gereği komuta sorumluluğu taşıdığı" gerekçesiyle görevden alındı.

YÜZLERCE ASKERİ ARAÇ HASAR GÖRDÜ

Haberde IDF'nin elinde yeterli sayıda tank ve zırhlı personel taşıyıcı bulunmadığına dikkat çekiliyor. Üç yıl süren çatışmalar askeri araçları ağır şekilde yıpratmış durumda; bu araçların yüzlercesi hasar gördü. İsrail siyasetinin krize yaklaşımı da haberde eleştiri konusu oldu. Habere göre "Maliye Bakanı Bezalel Smotrich siyasi nedenlerle ordunun bütçesini kesip kendi şikayetleriyle meşgul olurken, muhalefet sorumsuz çocuklar gibi iç çekişmelere dalmış durumda."

BÜTÇE KRİZİ: "12 APACHE HELİKOPTERİNİN ALIMI İPTAL EDİLDİ"

Krizin bir başka boyutu ise İsrail'deki Kanal 12 televizyonunun haberiyle ortaya çıktı. Kanala göre ordunun tedarik bütçesindeki yetersizlik, ABD'li üretici Boeing'den alınması planlanan 12 adet Apache saldırı helikopterinin teminini engelledi. Bu gelişme, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun muhalefet lideri Yair Lapid'i askeri tedarik bütçesinin artırılması yönünde ikna etmeye çalıştığı görüşmenin sonuçsuz kalmasının hemen ardından gündeme geldi.

Kanal 12'nin haberine göre yetkililer, talep edilen ek bütçenin acilen sağlanmaması halinde savaşta hasar gören tank ve zırhlı araçların onarım çalışmalarının durma noktasına geleceği konusunda uyarıda bulundu. Aynı uyarı, bazı mühimmat üretim hatlarının da bütçe yetersizliğinden olumsuz etkilenebileceğine işaret ediyor.