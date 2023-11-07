İsrail Ordusu Gazze Şeridi'nin Kuzeyine “Şiddetli” Hava Saldırıları Düzenledi

İsrail ordusunun abluka altındaki Gazze Şeridi'nin kuzeyine ve Gazze şehrine yoğun hava saldırıları düzenlediği bildirildi. Gazze Şeridi'ndeki Filistin İçişleri Bakanlığı, konuya ilişkin yazılı açıklama yaptı.

İsrail Ordusu Gazze Şeridi'nin Kuzeyine “Şiddetli” Hava Saldırıları Düzenledi

Açıklamada, İsrail ordusunun, Gazze kentine ve Gazze Şeridi'nin kuzeyine “şiddetli” hava saldırıları düzenlediği belirtilirken, konuya ilişkin ayrıntılı bilgiye yer verilmedi.

Gazze'deki hükümetin Medya Ofisi Başkanı Selame Maruf da daha önce AA muhabirine yaptığı açıklamada, İsrail savaş uçaklarının Gazze Şeridi'nin Deyr el-Beleh bölgesinde sivil yerleşim alanlarını bombaladığını söylemişti.

Saldırılar sonucu çok sayıda sivilin hayatını kaybettiğini ve yaralandığını belirten Maruf, "Hava saldırıları, yerleşim bölgesinde geniş çaplı yıkıma yol açtı." ifadesini kullanmıştı.

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