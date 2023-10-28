İsrail Ordusu Gazze'ye Giremedi! Kara Harekatı Denemesi Başarısız Oldu!

Filistinlilerin direnişine karşı siyonistlerin başlattığı sözde kara harekatı başarısız oldu. Netanyahu yönetimi kara harekatına kalkışmadan önce hava, kara ve denizden Gazze'yi vurdu. İsrail,Gazze'ye kara operasyonlarını genişleteceklerini ilan etmişti. İsrail Başbakanı Netanyahu'nun Danışmanları, "Hamas bu gece gazabımızı hissedecek, intikam bu gece başlıyor." açıklaması yaptı. İsrail askerleri Hava saldırılarının yanı sıra obüsle de vurduğu Gazze'ye karadan girmeye çalıştı Ardından İsrail savaş uçakları Şifa Hastanesi etrafı, Eş-Şati ve Nuseyrat mülteci kampları ile Beyt Lahiya, Beyt Hanun ve Gazze'nin doğusundaki başka bölgelerdeki evleri havadan hedef aldı.

İsrail'in yoğun saldırıları nedeniyle bölgedeki sabit hat, cep telefonu ve internet iletişim hizmetlerinin tamamen kesildi. Kör geceyi yükselen alevler aydınlattı. Ambulansların saldırıların olduğu bölgelere ulaşım sağlayamadığı, ölü ve yaralılarla ilgili de bilgi alınamadığı ifade edildi.

Saatlerce süren çatışmalar Filistinliler tarafından püskürtüldü. Hamas Ulusal İlişkiler Sorumlusu Ali Baraka İşgal güçlerinin Gazze Şeridi'ne üç eksende başlattığı kara saldırısın başarısızlıkla sonuçlandığını duyurdu. "Düşman saflarında asker ve teçhizat açısından ağır kayıplar var." dedi. Saldırıyı püskürtmek için Kornet tanksavarlar ve Yasin füzeleri kullanıldı. İsrail, yaralıları ve ölüleri savaş alanından tahliye etmek için helikopterleri kullandı.

Hamas, bombardımanını artırmasıyla eş zamanlı Gazze genelinde internet ve iletişimin kesilmesi ile ilgili de "İşgalci İsrail’in, basının ve dünyanın gözünden uzakta daha fazla katliam yapma niyetinin işaretini vermektedir." ifadelerini kullanıldı. Gazze’de gerçekleşen "korkunç katliamların ve yansımalarının tüm sorumluluğunun, "İsrail’de ve onu destekleyen Washington ve diğer Batı başkentlerinde olduğu" ifade edildi.