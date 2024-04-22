İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'da 3 Filistinliyi yaraladı

İsrail ordusunun, işgal altındaki Batı Şeria'nın El Halil kentinde 3 Filistinliyi yaralandığı bildirildi.

İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'da 3 Filistinliyi yaraladı

Filistin Kızılayından yapılan yazılı açıklamada, Batı Şeria'nın güneyindeki El Halil kenti yakınlarında İsrail askerlerinin Filistinlilere ateş açarak müdahale ettiği belirtildi.

Açıklamada, El Halil kentine yakın Beyt Emr ve Halhul bölgelerinde İsrail askerlerinin kurşunuyla yaralanan 3 Filistinlinin hastaneye kaldırıldığı ifade edildi.

Öte yandan sosyal medyada yer alan görüntülerde, İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu bazı araçlarda hasar olduğu görüldü.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.

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# israil # gazze # Batı Şeria
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