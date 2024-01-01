İsrail Ordusu, Kendi Askerini Vuruyor! 29'a Yükseldi...

İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF), Gazze Şeridi'ndeki saldırılarında ‘yanlışlıkla’ öldürülen asker sayısının 29'a yükseldiğini açıkladı.

İsrail Ordusu, Kendi Askerini Vuruyor! 29'a Yükseldi...

İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik saldırıları yaklaşık 3 aydır devam ederken, İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF), Gazze Şeridi’nde 27 Ekim'de başlattığı kara operasyonunda yanlışlıkla öldürülen asker sayısının 29’a yükseldiğini duyurdu.

Askerlerden 18'inin yanlış kimlik tespiti, 2 askerin açılan ateş, diğer askerlerin ise şarapnel parçalarının isabet etmesi, zırhlı araçların altında kalması gibi çeşitli kazalarda öldüğü ifade edildi. IDF tarafından açıklanan verilere göre kara operasyonunun başlamasından bu yana her hafta 2-6 asker çeşitli nedenlerle yanlışlıkla öldürüldü. IDF, bölgede çok fazla asker bulunması, iletişim sorunları, askerlerin yorgun olması ve kurallara dikkat etmemesi gibi nedenlerle söz konusu kazaların meydana geldiğini açıkladı.

170 İsrail Askeri Öldü

İsrail ordusunun kara operasyonunda öldürülen toplam İsrailli asker sayısı ise 170’e ulaştı.

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