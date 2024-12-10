İsrail ordusu, Suriye'ye karadan ve havadan saldırıyor! Şam'a 25 kilometre yaklaştı

İsrail karadan Suriye içlerine ilerlerken havadan da Suriye ordusunun silah, teçhizat, cephane ve askeri sistemlerini imha ediyor.

İsrail karadan Şam’ın 25 kilometre güneybatısına kadar ilerledi.

İsrail hava kuvvetleri de Suriye’deki askeri tesisleri de vurmayı sürdürdü. Siyonist rejim, Amerika'nın izniyle şu ana kadar Suriye’de 250 noktayı havaya uçurdu.

İsrail Ordu Radyosu, saldırıları “İsrail tarihinin en büyük hava saldırıları operasyonlarından biri” olarak duyurdu.

Suriye ordusuna ait askeri üsler, savaş uçakları, karadan-havaya füze sistemleri, silah fabrikaları ve askeri depolar yok edildi.

NETANYAHU'DAN YENİ AÇIKLAMA

İsrail Başbakanı Netanyahu ise Golan Tepeleri hakkında yeni bir açıklama yaptı. Daha önce işgalin geçici olduğunu söyleyen Netanyahu bu kez Golan Tepeleri için “Sonsuza kadar İsrail'in ayrılmaz bir parçası" dedi.

Netanyahu ayrıca Beşar Esad yönetiminin devrilmesinin İsrail’in Hamas'a, Hizbullah'a ve İran'a yönelik saldırılarının doğrudan sonucu olduğunu söyledi.

Hamas ise İsrail işgalini "küstahça bir ihlal" olarak nitelendirdi. Katar, Irak, Suudi Arabistan ve Kuveyt de İsrail’in tampon bölgeyi işgal etmesini kınadı.

Suriye'nin Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi, Güvenlik Konseyi'ne ve Örgüt Genel Sekreteri Antonio Guterres'e İsrail'in saldırganlığını durdurma çağrısında bulundu.

İran da Güvenlik Konseyi'ni İsrail'in Suriye'ye yönelik müdahalelerine karşı tavır almaya çağırdı.