İsrail Ordusundan İtiraf

İsrail ordusu, Gazze'de Filistin Direnişi karşısında başarısız olduklarını itiraf etti. Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi, ordu içinde her şeyin soruşturulacağını açıkladı.

İsrail Ordusundan İtiraf

7 Ekim'de Aksa Tufanı operasyonu başlatan Filistin Direniş Örgütlerine karşı Karadan yapılan saldırılarda büyük bir hezimete uğrayan İsrail ordusundan itiraf gibi bir açıklama geldi.

İsrail'in kuzeyinde basın toplantısı düzenleyen Genelkurmay Başkanı Halevi, Filistin Direnişi karşısında başarısız olduklarını bir kez daha yineledi.

İsrail ordusunun abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılara hazır olduğunu söyleyen Halevi, çatışmalara verilen "insani ara"yı hazırlıkları gözden geçirmek amacıyla kullandıklarını dile getirdi.

HAMAS'ın 7 Ekim'deki saldırısında büyük hezimete uğradıklarını belirten Halevi, Gazze'ye yönelik saldırılardan sonra her şeyin soruşturulacağını ifade etti.

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