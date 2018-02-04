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İsrail ordusundan Netanyahu'ya Gazze uyarısı

İsrail'in Kanal 10 televizyonuna göre, ordu, Başbakan Netanyahu'ya Gazze'deki mevcut durumla ilgili "ciddi bir değerledirme" sundu

İsrail ordusundan Netanyahu'ya Gazze uyarısı

İsrail ordusunun, Başbakan Binyamin Netanyahu'ya Gazze'deki mevcut durumla ilgili "ciddi bir değerledirme" sunduğu bildirildi.

İsrail'in Kanal 10 televizyonunda yer alan habere göre, ordu, Gazze'de gittikçe artan ciddi krizler konusunda uyarıda bulundu.

Habere göre, Netanyahu'ya Gazze'deki mevcut durumla ilgili "ciddi bir değerlendirme" sunan ordu, Gazze'deki durumun daha önce hiç olmadığı kadar kötüye gittiğini, insani ve ekonomik durumun çöktüğünü, bunun da askeri çatışma fırsatlarını artırdığını belirtti.


Kaynak: AA
Etiketler; #gazze #israil #netanyahu
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