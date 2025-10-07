İsrail ordusunu karıştıran olay! Bir asker, başka bir asker tarafından vurularak öldürüldü

İsrail işgali altındaki Batı Şeria’nın Kiryat Arba bölgesinde bir İsrail sınır muhafız askeri, başka bir İsrail askeri tarafından vurularak öldürüldü.

Yediot Ahronot gazetesinde yer alan habere göre, izinli olarak evinde bulunan asker, İsrail Sınır Muhafızları’na bağlı bir diğer asker tarafından ateş edilmesi sonucu yaşamını yitirdi.

İsrail ordu radyosu, olayla ilgili soruşturma başlatıldığını ancak olayın nasıl meydana geldiğine dair herhangi bir detay paylaşılmadığını aktardı.

Saldırıyı gerçekleştiren askerin gözaltına alındığı, olayın nedeninin araştırıldığı bildirildi.