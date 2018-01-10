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İsrail ordusunun eğitimi sırasında Filistinli bir çocuk yaralandı

Filistin Sağlık Bakanlığı, başından yaralanan çocuğun hayati tehlikesinin bulunmadığını belirtti

İsrail ordusunun eğitimi sırasında Filistinli bir çocuk yaralandı

Filistinli bir çocuğun, işgal altındaki Batı Şeria'da İsrail askerlerinin eğitimi sırasında gerçek mermiyle başından yaralandığı bildirildi.

Filistin Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, İsrail ordusunun Batı Şeria'nın kuzeyinde yer alan Tubas kenti yakınında askeri eğitim sırasında kullandığı gerçek mermi 3 yaşındaki Filistinli çocuğa isabet etti.

Açıklamada, başından yaralanan çocuğun Nablus'taki Rafidya Hastanesi'ne kaldırıldığı ve hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi.


Kaynak: AA
Etiketler; #israil ordusu #filistin #Batı Şeria
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