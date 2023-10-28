İsrail Ordusunun Gazze'ye Saldırıları Devam Ediyor

İsrail, yaklaşık 2,3 milyon Filistinlinin yaşadığı Gazze Şeridi'ni 22 gündür bombalıyor.

Dün akşam saatlerinde Gazze'nin kuzeyi başta olmak üzere bölgeye yoğun saldırılar düzenleyen İsrail ordusu, bu akşam da bölgeye bomba yağdırıyor.

İsrail ordusu, akşam saatlerinde Gazze’ye yönelik çok sayıda hava saldırısı düzenledi.

Hava saldırısının yanı sıra İsrail tankları da Gazze’yi yoğun şekilde vuruyor.

Saldırılar nedeniyle yaşanan patlamaların sesi İsrail’in Gazze sınırında bulunan Sderot kentine kadar ulaşıyor.

İsrail’in 7 Ekim’de elektriğini kestiği ve 22 gündür yakıt girişine de izin vermediği Gazze’de derin bir karanlık hakim.