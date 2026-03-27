İsrail, personel krizini çözemezse ordusu çökecek

Siyonist İsrail ordusunun üst kademelerinde personel yetersizliği nedeniyle "çöküş" alarmı veriliyor.

Toygu Ökçün Toygu Ökçün
Yayınlanma:

İsrail devlet televizyonu KAN’ın haberine göre, Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir, güvenlik kabinesi toplantısında orduda personel krizi olduğunu söyledi.

SOYKIRIMCI ORDUNUN ASKER SAYISI AZALDI

Toplantıya katılan diğer üst düzey askeri yetkililer de görev ve operasyon sayısının arttığını ancak asker sayısının azaldığını ifade etti.

Askeri kanattan gelen değerlendirmeler şu kritik noktalara odaklanıyor:

"Operasyon sahalarının genişlemesine ve görev sayısındaki radikal artışa rağmen, aktif asker sayısındaki düşüş durdurulamıyor."

"Ordunun aynı anda birden fazla cephede aktif çatışma yürütmesi, mevcut insan gücüyle fiziksel ve lojistik sınırlarına ulaşmış durumda."

Banka redlerine 4 adımlı çözüm! İşte kredi notunu yükselten formüllerBanka redlerine 4 adımlı çözüm! İşte kredi notunu yükselten formüllerEkonomi
"Türkiye, Körfez ülkelerinin İsrail'le saf tutmaması için baskı yapıyor""Türkiye, Körfez ülkelerinin İsrail'le saf tutmaması için baskı yapıyor"Dünya
Tavuk döner zehirlenmeleri artıyor! İşte dikkat edilmesi gerekenlerTavuk döner zehirlenmeleri artıyor! İşte dikkat edilmesi gerekenlerSağlık

Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

Günün Manşetleri
Türksat ve AA’dan Ulusal Kanal yayınını kesme bildirimi
"Türkiye, Körfez'in İsrail'le saf tutmaması için baskı yapıyor"
Dışişleri’nden açıklama geldi
MÜSİAD'ın eski başkanı Bayramoğlu tutuklandı
6 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı
Yenidoğan çetesi davasında ara karar açıklandı
Suç örgütü propagandası yapanlara operasyon
9,5 milyon liralık malzeme ele geçirildi
Irak'taki Türk askeri birlikleri tahliye edildi
Çok Okunanlar
Hangi banka ne kadar faiz veriyor? Hangi banka ne kadar faiz veriyor?
Altın fiyatlarında son durum Altın fiyatlarında son durum
Aslan'ın yıldızına İngiliz devi kancayı taktı! Aslan'ın yıldızına İngiliz devi kancayı taktı!
Cuma günü sağanak yağış 32 ili vuracak: İşte o iller Cuma günü sağanak yağış 32 ili vuracak: İşte o iller
Eşref Rüya 29. bölüm fragmanı izle: Yeni bölümde neler olacak? Eşref Rüya 29. bölüm fragmanı izle: Yeni bölümde neler olacak?