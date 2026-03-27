İsrail, personel krizini çözemezse ordusu çökecek

İsrail devlet televizyonu KAN’ın haberine göre, Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir, güvenlik kabinesi toplantısında orduda personel krizi olduğunu söyledi.

SOYKIRIMCI ORDUNUN ASKER SAYISI AZALDI

Toplantıya katılan diğer üst düzey askeri yetkililer de görev ve operasyon sayısının arttığını ancak asker sayısının azaldığını ifade etti.

Askeri kanattan gelen değerlendirmeler şu kritik noktalara odaklanıyor:

"Operasyon sahalarının genişlemesine ve görev sayısındaki radikal artışa rağmen, aktif asker sayısındaki düşüş durdurulamıyor."

"Ordunun aynı anda birden fazla cephede aktif çatışma yürütmesi, mevcut insan gücüyle fiziksel ve lojistik sınırlarına ulaşmış durumda."